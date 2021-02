Luigi Di Maio : « L’Afrique est une priorité de la politique étrangère italienne »

Collaboration culturelle et scientifique, immigration, Libye… Le ministre des Affaires étrangères italien Luigi Di Maio a livré à JA les grands axes de la politique africaine de son pays.

À 34 ans, Luigi Di Maio a déjà une longue carrière politique derrière lui. Élu pour la première fois député en 2013, il devient le plus jeune vice-président de la Chambre de l’histoire de son pays, sous l’étiquette du Mouvement 5 étoiles (M5S), dont il prend la tête en 2017. L’année suivante, il fait son entrée au gouvernement après la victoire électorale de son parti, au ministère du Développement économique, du Travail et des Politiques sociales. En 2019, il est nommé ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans le gouvernement Conte II. Il détaille pour Jeune Afrique les priorités de la politique étrangère italienne.

Jeune Afrique : Quelles sont aujourd’hui les priorités de votre ministère en Afrique ?

Luigi Di Maio : L’Italie jouit d’une histoire séculaire sur le continent, établie sur des relations politiques traditionnelles, et des échanges commerciaux