Loin derrière la Côte d’Ivoire ou le Ghana, le Gabon relance sa filière cacao

Alors que la production de fèves de cacao a été divisée par 120 depuis 1970, les autorités gabonaises s’emploient à redynamiser le secteur. Décryptage.

Des kits agricoles, composés entre autres de pulvérisateurs et de pesticides, sont remis à des coopératives du programme « Jeunes entrepreneurs café-cacao (Jecca) » dans les provinces du Haut-Ogooué et de l’Ogooué-Lolo, du 16 au 21 novembre. Le raout fortement médiatisé illustre la redynamisation de la filière cacao et café.

« Ça va désormais aller très vite grâce aux campagnes menées par le ministère. Les gens commencent aussi à prendre conscience des retombées que le cacao peut générer », témoigne Julie Nyangui. Égérie de la filière grâce aux « Chocolats de Julie », dont la majeure partie de la matière première provient de ses 10 hectares de cacaoyers dans la province de l’Estuaire, elle symbolise ce retour en grâce de l’or brun voulu par les autorités gabonaises.

Pour diversifier son économie, le Gabon a décidé de relancer son agriculture, en mettant en valeur une partie de ses 5,2 millions d’hectares de terres arables encore sous-exploitées. L’or brun, qui fait vivre environ 3 000 cultivateurs, est l’une des filières choisies.