L’Afrique à la recherche d’un nouveau leadership

Qu’il semble loin le temps des Mandela, Houphouët, Bourguiba, Senghor, Sankara… Confrontée à des défis de plus en plus complexes, l’Afrique manque cruellement de dirigeants visionnaires, intègres et courageux capables de les relever. Et d’inspirer les foules.

«Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux. Nous avons choisi de mettre en place de nouvelles techniques. Nous avons choisi de rechercher des formes d’organisation mieux adaptées à notre civilisation, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de diktats extérieurs, pour créer ainsi les conditions d’une dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l’état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes d’un immobilisme moyenâgeux ou d’une régression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l’avenir. »

Ces mots, qui résonnent plus que jamais aux oreilles des Africains, ont été prononcés par Thomas Sankara le 4 octobre 1984 devant l’Assemblée générale des Nations unies. Un des derniers grands leaders, avec Nelson Mandela bien sûr, qui ont marqué l’histoire « récente » du continent.

Vision, intelligence, courage, empathie avec son peuple, audace, sens du devoir et de l’intérêt général : « Thom-Sank », que ses concitoyens surnommaient affectueusement « capitaine-peuple », ce qui en dit long sur sa popularité, incarnait à la perfection ce que l’on attend d’un dirigeant politique. Un profil qui ne fait guère plus florès de nos jours, et pas seulement en Afrique : le temps des de Gaulle (France), Churchill (Grande-Bretagne), Lee Kuan Yew (Singapour), Lumumba (Zaïre), Houphouët (Côte d’Ivoire), Senghor (Sénégal), Bourguiba (Tunisie) ou Nasser (Égypte) semble bien loin…