Qui sont les nouveaux leaders catholiques d’Afrique ?

Si aucun évêque ou cardinal africain ne semble aujourd’hui exercer une influence prépondérante au niveau mondial, quatre noms commencent à s’imposer sur le continent.

« Jadis, quand le cardinal congolais Laurent Monsengwo Pasinya ou celui camerounais Christian Tumi s’exprimaient sur un sujet, tout le monde écoutait ! », se souvient un religieux originaire de RDC en poste au Vatican.

« Aujourd’hui, force est de constater qu’aucun évêque ou cardinal africain n’a une telle influence, ni à Rome ni sur le continent », regrette le jésuite camerounais Ludovic Lado, spécialiste des questions de gouvernance, et notamment de l’Église catholique. Installé à N’Djamena, ce religieux en délicatesse avec les autorités de son pays, qu’il n’hésite pas à critiquer sévèrement, note une forme de « dépersonnalisation » de l’influence catholique dans la politique en Afrique, qui pèse moins qu’avant, et désormais surtout par le biais de certaines conférences épiscopales ou organisations de fidèles, essentiellement en RDC et au Burundi. « On n’entend plus guère les évêques du Congo Brazzaville et du Cameroun critiquer les autorités politiques comme il y a quelques années », relève-t-il.

Un Ghanéen et un Congolais en tête