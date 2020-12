Mohamed Tozy – Béatrice Hibou : « La monarchie marocaine est crédible dans la gestion du religieux »

Dans un ouvrage consacré à la gouvernance, les deux politologues reviennent sur une singularité du royaume chérifien : la coexistence de l’État-nation et d’une logique impériale.

Politologues et chercheurs, Mohamed Tozy et Béatrice Hibou travaillent en binôme depuis plusieurs années. Lui est professeur des universités à Sciences Po - Aix-en-Provence, elle est directrice de recherches au CNRS, rattachée au Centre d’études et de recherches internationales (Ceri-Sciences Po).

Ensemble, ils ont cosigné plusieurs ouvrages, dont le dernier, Tisser le temps politique au Maroc. Imaginaire de l’État à l’âge néolibéral (éd. Karthala, septembre 2020), est un travail de réflexion générale à portée universelle sur l’État et l’art de gouverner à travers le cas particulier du royaume.

Un livre qui propose une lecture originale des modes de gouvernance au Maroc, rompant avec les analyses classiques opposant Etat-nation et logique impériale. Selon eux, ces deux modes coexistent encore, entrent parfois en contradiction, mais sont les deux faces d’une même pièce.

Pour Jeune Afrique, ils reviennent sur cette particularité de l’État marocain. Et évoquent un exemple très actuel : l’intégration des islamistes dans le jeu politique, qui, ces dix dernières années, s’est passée sans heurts, contrairement à d’autres pays musulmans.

Une singularité qui repose à la fois sur la nature même du pouvoir et sur l’évolution des différents acteurs de l’islam politique, y compris ceux qui sont les plus virulents vis-à-vis du régime.

Jeune Afrique : Dans votre ouvrage, vous expliquez que le royaume est un État-nation, où coexistent également des formes et des logiques de gouvernance héritées de la tradition impériale. Pourtant, la nouvelle Constitution de 2011 ne reflète pas la coexistence de ces deux logiques…

Mohamed Tozy : Si, elle la reflète parfaitement ! La Constitution a mis en place quelque chose d’inédit dans le monde musulman, la Commanderie des croyants. Même si cette institution est largement réinventée et mise au goût du jour, elle est issue d’une rationalité de gouvernement étrangère à la conception « usuelle » de l’État-nation.

Le traitement du religieux, que ce soit dans le lexique utilisé ou dans la façon dont les gens ont questionné la séparation du religieux et du politique, y introduit un autre registre étatique, que nous avons appelé le registre impérial.