L’Espagne à la reconquête de l’Afrique

Madrid regarde de plus en plus en direction du continent. Et entend s’appuyer sur son Plan Afrique III pour dépasser la problématique migratoire et relancer un véritable partenariat.

Jeudi 5 novembre 2020. Connectés depuis Madrid, Las Palmas, sur l’île Grande Canarie, et Accra, via le Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix (KAIPTC), plusieurs experts africains et espagnols débattent en ligne – Covid-19 oblige – de la sécurité au Sahel. Leur objectif ? Mettre en lumière la contribution de l’Espagne pour la paix en Afrique de l’Ouest. La ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha González Laya, est rentrée, au début d’octobre, d’une tournée au Niger et au Tchad en qualité de présidente de l’assemblée générale de l’Alliance Sahel.

En tant que membre depuis janvier 2018, le pays est engagé dans 91 projets, pour lesquels une enveloppe globale de 124 millions d’euros a été dégagée pour l’ensemble de la région. L’Espagne prendra également la tête de la mission EUTM Mali, en janvier 2021, dont elle constitue le plus important contributeur en matière d’effectifs. Enfin, la Guardia Civil espagnole dirige le projet GAR-SI Sahel, de l’Union européenne (UE), pour créer des unités de gendarmerie au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Tchad et au Niger.