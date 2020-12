Côte d’Ivoire : ce que Ouattara veut faire de son troisième mandat

Réélu le 31 octobre à l’issue d’un scrutin contesté par ses opposants, le président semble décidé à ouvrir le jeu. Cela suffira-t-il à réconcilier un pays de nouveau divisé ?

Le cortège d’Alassane Ouattara file dans la nuit abidjanaise. Nous sommes le 31 octobre, et la capitale économique de la Côte d’Ivoire, si souvent étouffante et saturée, ressemble à une ville morte.

Le chef de l’État quitte sa résidence du quartier de la Riviera pour le siège du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), situé non loin, aux Deux-Plateaux. Le Premier ministre, Hamed Bakayoko, et le directeur exécutif du parti, Adama Bictogo, l’y attendent.

Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’Guessan n’ayant pas pris part à l’élection présidentielle qui s’est déroulée le même jour, la victoire est déjà acquise à Alassane Ouattara. Pourtant, l’ambiance n’est pas à la fête.

En colère

Si le vote s’est bien déroulé dans le nord du pays ou à Abidjan, cela n’a pas été le cas dans de nombreuses localités du Centre et du Sud-Est. Les opérations de vote y ont été