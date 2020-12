Vers la fin du duopole Airtel-Tigo au Tchad ?

Coûts élevés, accessibilité défaillante… Un plan a été lancé pour rattraper le retard en matière de services mobiles et numériques. Et ouvrir le marché à de nouveaux opérateurs.

C’est par deux tweets, à la mi-octobre, qu’Idriss Saleh Bachar, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, annonçait deux mesures que les usagers tchadiens de la téléphonie mobile attendaient depuis des lustres : la « portabilité des numéros ».

Ce qui, en français facile, signifie que les abonnés pourront désormais communiquer avec un correspondant branché sur un autre réseau et changer d’opérateur en conservant le même numéro – et l’alignement des prix entre opérateurs.

Forte amende

Après une évaluation dans la foulée, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a infligé une amende de plus de 8 milliards de F CFA (environ 12,2 millions d’euros) aux trois opérateurs de téléphonie mobile : Airtel (filiale de Bharti) et Tigo Tchad (racheté à Millicom par Maroc Telecom en juin 2019), qui se partagent plus de 95 % du marché, et la société publique Salam (filiale de l’opérateur historique Sotel).