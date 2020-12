Sénégal : Akon City vs Lake City, ces cités qui voient (trop?) grand

Encore au stade virtuel, ces projets titanesques, extrêmement ambitieux et onéreux, pourraient-ils devenir les villes du futur ?

Dakar étouffe. Polluée, surpeuplée, l’agglomération ne sait plus comment loger et faire cohabiter ses 4 millions d’habitants. Le constat est sans appel, et la solution toute trouvée : construire, aux portes de la presqu’île, une ville nouvelle. Projet central du Plan Sénégal émergent (PSE), de Macky Sall, Diamniadio est cette cité miracle, à une trentaine de kilomètres de Dakar et à 15 kilomètres du nouvel Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD).

Elle sera bientôt desservie, promet-on, par le Train express régional. C’est dans cette nouvelle agglomération, qui pourrait accueillir 350 000 habitants sur près de 2 000 hectares, que Diène Marcel Diagne, le PDG du groupe Semer, prévoit de construire, autour d’un lac, la Diamniadio Lake City, une « ville dans la ville », écologique et intelligente, qui mêle quartiers résidentiels, bureaux et « espaces de divertissement ».

Goût pour l’élégance

Villas de « standing », « mall » surplombé par une bibliothèque nationale, « fashion avenue », siège de grandes institutions internationales… « Le projet a été conçu en réponse aux aspirations nouvelles de la population sénégalaise, qui assume sa modernité et un goût prononcé pour l’élégance », faisait savoir son concepteur lors du lancement. À moins de 40 ans, Diène Marcel Diagne est à la tête du holding sénégalo-émirati Semer Investment, fondé en 2017 – date de signature du bail attribuant les hectares nécessaires au projet. Vivant entre Dakar et Dubaï, il est chargé de la construction et de l’aménagement de la cité.