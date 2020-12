Tchad : Idriss Déby Itno fait-il (vraiment) place aux jeunes ?

Arrivé au pouvoir il y a trente ans jour pour jour, Idriss Déby Itno a fait un pas vers la jeunesse en juillet en nommant quelques ministres âgés de moins de 30 ans. Ce remaniement annonce-t-il un vrai renouvellement ?

Lors du remaniement du 14 juillet dernier, le cinquième depuis l’entrée en vigueur de la Constitution, en 2018, le maréchal président Idriss Déby Itno (IDI), 68 ans, dont trente à la tête du pays, a nommé quelques ministres âgés de moins de 30 ans au sein du gouvernement, dont Amina Priscille Longoh, ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, et Routouang Mohamed Christian Donga, au portefeuille de la Jeunesse et des Sports, l’un et l’autre âgés de 29 ans.

Ce dernier n’était pas encore né, en 1990, quand son père, haut gradé des forces armées nationales tchadiennes (Fant) se mettait à la disposition du colonel Idriss Déby, 39 ans, dont les forces venaient de s’emparer de N’Djamena et de chasser Hissène Habré du pouvoir. Trente ans plus tard, c’est lui, Mohamed Christian Donga, qui accueille le maréchal Idriss Déby Itno à Bongor, dans le sud-ouest du Tchad ce 5 novembre 2020, au début d’une tournée qui a tout d’une précampagne électorale.

Au cours de cette visite de quelques jours dans les provinces du sud du pays ­ – plutôt hostile au pouvoir –, le chef de l’État va inaugurer tantôt la construction d’une route, tantôt un projet d’inclusion financière en faveur des jeunes et des femmes, deux catégories qui constituent la majorité de la population tchadienne et, donc, le plus important réservoir de voix, autant de citoyennes et de citoyens à séduire.

Précarité et analphabétisme