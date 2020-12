[Chronique] Nigeria : des motifs d’espoir au-delà de l’or noir

Face à la plus grave récession que le Nigeria ait connue depuis quarante ans, et malgré des contraintes persistantes, les réformes s’accélèrent.

Le pétrole n’a été découvert dans le delta du Niger que quatre ans avant l’indépendance du Nigeria, dont le 60e anniversaire a été célébré en octobre. Depuis lors, l’exportation de matières premières a dominé l’économie, au détriment du progrès industriel. La consommation règne, la création de valeur est minime.

« À l’indépendance, l’économie du pays était très prometteuse, l’agriculture étant l’épine dorsale des trois régions. Dans le Nord, l’arachide, le coton, la gomme arabique, dans l’Ouest, le cacao, et dans l’Est, les produits dits “de palme” », se souvient Aliko Dangote.

Pour l’homme le plus riche d’Afrique, le dynamisme de l’économie prépétrolière et les débuts de l’agroalimentaire auraient pu placer le Nigeria sur le même chemin industriel que nombre de pays asiatiques.

Pour les plus optimistes, Dangote illustre cette lutte contre la domination du pétrole. D’abord, sa richesse s’est construite sur le sucre et le ciment, et non sur le pétrole. Il se trouve par ailleurs au cœur de la politique industrielle du Nigeria, qui incite les producteurs à s’approvisionner en matières premières localement.