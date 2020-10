Bénin : Cotonou, petite métropole deviendra grande

À l’instar du reste du pays et malgré la conjoncture mondiale morose, la capitale économique du Bénin est en pleine mutation. Son ambition : se tailler une place de choix dans le chapelet des métropoles côtières ouest-africaines.

Il est encore tôt sur le boulevard de la Marina quand deux véhicules militaires pénètrent dans la cour de la résidence de Mathieu Kérékou. Sous le regard de la petite escouade d’hommes qui en descend, les huissiers entament leur office.

Les effets personnels de l’ancien président sont entassés dans les couloirs avant d’être évacués, les voitures sorties des garages… Il faut faire place nette, rapidement. En ce matin du 5 novembre 2019, au terme d’un long bras de fer judiciaire, l’État reprend possession manu militari de la résidence Les Filaos, où Kérékou a vécu de 1965 jusqu’à sa mort, en 2015.

La scène aurait dû rester discrète. Mais les images ne tardent pas à se retrouver sur les réseaux sociaux, sans que l’on sache vraiment, encore aujourd’hui, si ce sont des membres de la famille de l’ancien chef de l’État, choqués, ou des militaires, trop heureux de ce scoop, qui ont pris et partagé ces photos.

Table rase

Moins d’un an plus tard, les bulldozers sont passés. Il ne reste aujourd’hui plus rien du bâtiment, détruit jusqu’à ses fondations pour laisser la place au jardin Mathieu-Kérékou, concession faite au devoir de mémoire vis-à-vis de l’ancien chef du parti unique, qui aura ouvert le Bénin au multipartisme.