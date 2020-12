« Mon Cotonou à moi… » : une révolution urbaine dans les yeux de l’artiste Tchif

« Fasciné », dit-il, par la révolution urbaine engagée à Cotonou depuis 2016, l’artiste Francis Tchiakpè a décidé de lui consacrer une série de toiles inspirées du concept African Urban. Un regard profond et sans concession sur cette ville qui l’a vu grandir depuis ses 3 ans.

Intitulé « Mon Cotonou à moi… », le projet artistique de Tchif donne le ton, comme s’il y avait un Cotonou pour les autres et un Cotonou tout à lui, rien qu’à lui. Le plasticien assume cette vision « possessionnelle », entre possessivité et obsession : « Je ne sais pas ce que Cotonou représente pour les autres. Seule ma vision de la ville m’intéresse. »

Lucide et objectif

Il est suffisamment « témoin de tous ses instants », depuis 1976, pour constater le « hiatus » entre la ville de son enfance, marquée par le brouhaha incessant, les trous dans la chaussée, les détritus, et celle d’aujourd’hui, « plus sereine », « comme apaisée »… et « asphaltée à souhait ». Un constat qu’il veut lucide et objectif, l’artiste cotonois n’étant pas réputé pour s’embarrasser de propos laudateurs en faveur de tel ou tel parti ou leader politique.