Cotonou se réinvente (4/5) : le très haut débit enfin au rendez-vous ?

Alors qu’Isocel, seul acteur privé du secteur, achève la première phase de couverture du Grand Cotonou, le public SBIN (ex- Bénin Télécoms et Libercom) fourbit ses armes.

À Cotonou, ceux qui peuvent se connecter au web grâce à la fibre optique sont encore rares. L’agglomération accuse en ce domaine un peu de retard sur les autres métropoles côtières de la région, comme Abidjan, Lomé, Lagos, Accra ou Dakar.

Seuls 3 500 foyers, entreprises et administrations du centre-ville et des quartiers du front de mer profitent du très haut débit. Mais, d’ici à quatre ou cinq ans, plus de 60 000 abonnés pourraient y avoir accès.

Achevé en 2018, le Projet gouvernemental de développement des infrastructures des télécommunications et des TIC (PDI2T) a doté le pays d’un réseau de transport en fibre optique de 2 000 km qui permet d’acheminer la capacité internet apportée par l’intermédiaire de câbles sous-marins SAT-3 et ACE sur tout le territoire.