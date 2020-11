Cotonou se réinvente (2/5) : bras de fer avec l’érosion côtière

En dix ans, la mer a arraché du littoral cotonois plusieurs hectares de terre, une dizaine d’hôtels et une centaine de maisons. Mais après une longue lutte et de lourds investissements les pouvoirs publics semblent avoir trouvé la parade.

Mettre fin au cauchemar d’une bonne partie des Cotonois qui se couchent le soir avec la peur de se retrouver les pieds dans l’eau le lendemain matin : telle était la mission des gouvernements qui se sont succédé depuis le début des années 2000 et y ont consacré en vain des milliards de francs CFA. Des milliards évanouis depuis dans les flots.

En 2014, le gouvernement de Boni Yayi avait érigé des digues artificielles de 200 à 300 mètres de long chacune en bordure des quartiers du sud-est de la ville, les plus exposés à l’assaut des vagues et aux inondations : Akpakpa-Dodomè, Enagnon, Jak, Donaten et Siafato. Mais certains de ces ouvrages ont dramatiquement accentué l’érosion côtière.