Cotonou se réinvente (3/5) : vers une Cité ministérielle « moderne, rationnelle et durable »

Après une année de retard, les travaux de la future Cité ministérielle de Cotonou démarrent en novembre, pour une livraison prévue en 2022.

À l’instar des autres métropoles ouest-africaines, comme Dakar, avec le quartier ministériel en cours de construction dans la ville nouvelle de Diamniadio, ou encore Abidjan, avec la modernisation de la Cité administrative dans le nord du Plateau, la capitale économique béninoise sera bientôt dotée d’une Cité ministérielle « moderne, rationnelle et durable », comme le soulignent ses concepteurs – et conformément à l’image que l’exécutif veut donner des institutions et des administrations du pays.

Le projet, dont le coût est estimé à 70 milliards de F CFA (près de 107 millions d’euros), est porté par la présidence de la République et piloté par la Société immobilière et d’aménagement urbain (Simau, dont les actionnaires sont l’État, la BOAD, des sociétés d’assurances et des banques de la place).

Son chantier doit commencer – avec une petite année de retard – en novembre 2020, pour une livraison prévue en 2022.