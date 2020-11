Cotonou se réinvente (5/5) : les décharges sauvages, bientôt un mauvais souvenir ?

Depuis décembre 2019, une société publique est chargée du nettoyage des espaces publics et de l’organisation du système de collecte des déchets à Cotonou. Efficace ?

Entre 800 et 1 000 tonnes de déchets sont produites chaque jour dans le Grand Nokoué, qui regroupe les villes de Cotonou, Abomey-Calavi, Sèmè-Kpodji, Ouidah et Porto-Novo, ce qui représente une superficie de 1 200 km².

La production annuelle de déchets solides est évaluée à plus de 450 000 t par an. Un état des lieux a recensé en 2017 plus de 1 000 dépotoirs sauvages et relevé un dysfonctionnement du système de précollecte des déchets solides, assurée jusque-là par plus de 240 associations et ONG.

Changement d’approche

Une étude menée par l’Agence d’exécution des travaux urbains (Agetur) cinq ans plus tôt avait révélé que, sur les 2,3 millions d’habitants de l’agglomération, seuls 25 % étaient abonnés au service de précollecte et que 10 % des ménages évacuaient leurs détritus sur des « points de regroupement » situés à proximité de chez eux.