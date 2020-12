Le professeur Michel Ekwalanga, l’atout anti-coronavirus de la RDC

Avec son équipe de l’université de Lubumbashi, le virologue Michel Balaka Ekwalanga a conçu un protocole trithérapeutique contre le Covid-19. Un traitement prometteur, auquel les autorités ont mis six mois à s’intéresser…

Certes, la gestion de la pandémie accuse des faiblesses ; il n’y a pas suffisamment de dépistages, de tests et de statistiques fiables ; la prise de décisions est très centralisée. Cependant, la RDC semble plutôt bien résister au coronavirus. En effet, pour un pays de quelque 80 millions d’âmes, le nombre cumulé de personnes affectées par la maladie reste faible, avec, au 15 octobre, 10 872 cas confirmés, 10 249 guéris et 276 décès depuis le début de la pandémie, déclarée le 10 mars. Et si les cas graves existent, ils sont très rares.

L’explication ? Outre la jeunesse de la population, « nous avons la chance d’avoir une immunité collective efficace, comme partout en Afrique subsaharienne », explique le professeur Michel Balaka Ekwalanga. L’immunologiste, enseignant-chercheur à l’Université de Lubumbashi (Unilu), a développé avec son équipe un protocole de traitement du ­Covid-19 utilisant trois molécules : Bela-Unilu-20. Retour sur le parcours singulier d’un scientifique aussi humble que brillant et qui est reconnu par ses pairs.

Opposant à Mobutu