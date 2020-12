Entreprendre en RDC (4/5) : la designeuse Fifi Kikangala bouscule les codes

Fille et sœur d’avocats, Fifi Kikangala s’est démarquée des choix « naturels » qui auraient pu s’imposer à elle pour se lancer dans la décoration intérieure.

Elle rêvait d’être architecte, elle est devenue décoratrice d’intérieur. Après son diplôme d’État (l’équivalent du bac), Fifi Kikangala quitte son Kinshasa natal pour la Belgique afin d’y étudier l’architecture.

Au bout d’un an, elle change de cap : démarches administratives contraignantes, papiers à renouveler, exigences plus élevées qu’ailleurs, etc. C’est trop ! La jeune femme s’inscrit dans une école de marketing, où les conditions sont plus souples. Elle en sort diplômée trois ans plus tard… pour suivre un cursus de décoration d’intérieur.