Luc Atrokpo, l’homme qui rêve de transformer Cotonou

Chantre de l’écocitoyenneté, le nouveau maire de Cotonou a beaucoup promis à ses administrés. Une grande partie des compétences et des moyens restent dans le giron de l’État, mais il entend jouer un rôle dans la transformation de la ville.

Élu à la tête de la municipalité de Cotonou le 6 juin, Luc Sètondji Atrokpo (47 ans) bouillonne d’idées et multiplie les plans pour transfigurer la capitale économique béninoise, une métropole aujourd’hui bondée, engoncée entre le lac Nokoué et l’océan Atlantique, et confrontée aux sempiternels problèmes d’inondations et d’assainissement.

Cotonou, c’est mon marigot !

Le nouvel édile a beau être un « parachuté », il l’affirme haut et fort : son élection à la tête de la mairie de Cotonou ne doit rien à ses appuis politiques en haut lieu. « Cotonou, c’est mon marigot ! » insiste Luc Atrokpo. Il est vrai qu’il est devenu le premier magistrat de la capitale économique à l’issue des élections communales du 17 mai… après avoir été, pendant quinze ans, le maire de Bohicon, ville de 180 000 habitants située dans le Zou, à 120 km au nord de Cotonou.