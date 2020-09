Assurances : avec Saham, Sanlam cherche encore la bonne formule

Deux ans après avoir jeté son dévolu sur le marocain Saham Finances, le géant sud-africain Sanlam tarde à tirer le meilleur parti de cette acquisition. Mais sa direction reste optimiste.

Une grosse valorisation, une vaste empreinte géographique, une pléthore de personnalités… Quand Sanlam et Saham Finances annoncent leur mariage en mars 2018, les ingrédients d’un événement à marquer d’une pierre blanche sont réunis. Le premier assureur africain, qui se prévaut, au moment de l’opération, d’un chiffre d’affaires de 58,7 milliards de rands (4,5 milliards de dollars) au titre de l’année écoulée, signe un chèque de de 1,05 milliard de dollars pour acquérir la totalité des parts dans la branche assurances du groupe Saham, de Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie et du Commerce du Maroc depuis 2013.

« En 2018, Saham Finances a la plus grande couverture de marchés en Afrique (26 pays lors de l’acquisition) – hors Afrique du Sud –, et Sanlam bataille avec Old Mutual pour la place de leader en Afrique australe. Lorsque vous combinez Sanlam et Saham Finances, vous arrivez à la plus grande opération du secteur des assurances en Afrique, en dehors des réassureurs », rappelle un analyste financier.