[Tribune] Au Maghreb, la liberté de la presse de plus en plus menacée

La condamnation du journaliste algérien Khaled Drareni rappelle combien le travail des médias est difficile, en Algérie comme en Tunisie et au Maroc.

Khaled Drareni, (Algérie), Omar Radi (Maroc), Taoufik Ben Brik (Tunisie). Ils sont journalistes et partagent les affres de la détention carcérale sous des chefs d’accusation surréalistes : intelligence avec l’ennemi, atteinte à la sûreté de l’État… Les régimes maghrébins ont décidément maille à partir avec la liberté de la presse.

Certes, la Tunisie a fait un bond spectaculaire dans le classement de Reporters sans frontières (RSF), passant de la 138e place en 2013 à la 72e en 2020 – le Maroc et l’Algérie sont respectivement 133e (plus deux places) et 146e (en recul de cinq places).

Acharnement

Mais le non-respect de la liberté de la presse reste une préoccupation dans les trois pays. RSF s’inquiète de la détérioration du climat de travail des journalistes et des médias depuis 2019, notamment en Tunisie.