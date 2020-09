Kamala Harris peut-elle faire chuter Trump ?

Colistière de Joe Biden à la présidentielle américaine, la sénatrice de Californie, fille d’immigrés jamaïcain et indien, doit permettre aux démocrates de l’emporter face à Donald Trump. Mais la partie n’est pas encore gagnée…

Le visage qu’offrent les États-Unis depuis le début de la crise du Covid-19 a stupéfié le monde. L’administration Trump s’est illustrée par son incompétence, son irrationalité et, parfois, son indifférence. Durant les premiers mois de la pandémie, le pays le plus riche du monde s’est révélé incapable de fournir masques ou matériel de protection à son personnel hospitalier, tests en nombre suffisant à ses citoyens, minimum de protection sociale à ses travailleurs « essentiels » (souvent Noirs ou Latinos).

Les morts se sont empilés, le chômage a explosé, la misère s’est répandue. « Durant plus de deux siècles, les États-Unis ont suscité une multitude de sentiments dans le reste du monde : l’amour et la haine, la peur et l’espoir, l’envie et le mépris, l’émerveillement et la colère, a résumé l’éditorialiste Fintan O’Toole dans The Irish Times. Mais il est une émotion qu’ils n’avaient encore jamais suscitée : la pitié. »