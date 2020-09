Hamed Bakayoko : autodidacte, tribun, ambitieux… Ce qu’il faut savoir sur le Premier ministre ivoirien

Nommé Premier ministre de Côte d’Ivoire après le décès d’Amadou Gon Coulibaly, il est pressenti pour diriger la campagne d’Alassane Ouattara.

1. Autodidacte

Hamed Bakayoko naît en 1965 dans le quartier populaire d’Adjamé, à Abidjan. Son père est fonctionnaire, sa mère décède alors qu’il n’est encore qu’un enfant. Après le bac, il part étudier la médecine à Ouagadougou, rentre au bout de deux ans à Abidjan, mais abandonne cette voie un an plus tard… Il n’a aucun diplôme et n’en conçoit aucun complexe. Il aime dire qu’il a tout appris à l’école de la vie.

2. Mentors