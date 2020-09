[Série] Côte d’Ivoire : à quand le grand pardon ? (3/10)

La sphère politique est accusée de partialité, l’institution judiciaire de complaisance, l’administration de lenteur… Le bilan du processus de réconciliation nationale reste mitigé.

Dès le soir de l’arrestation de Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011, Alassane Ouattara annonçait qu’il mettrait sur pied une commission chargée de « faire la lumière sur tous les massacres, crimes et autres violations des droits de l’homme » commis en Côte d’Ivoire durant la crise postélectorale. Il en fait « une priorité » de sa présidence, et, quelques mois plus tard, crée la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation (CDVR), dirigée par un ex-Premier ministre de Laurent Gbagbo, Charles Konan Banny. Le démarrage des travaux de la CDVR est laborieux. Son mandat initial prolongé de deux ans, elle remet son rapport final en 2014, après l’audition de plus de 70 000 victimes.

« Justice des vainqueurs »

Afin de dédommager ces dernières, le gouvernement débloque un fonds de 10 milliards de F CFA (environ 15 millions d’euros) et crée un nouvel organe, la Commission nationale pour la