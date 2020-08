Fin de partie à MTN pour Rob Shuter

Après quatre années mouvementées à la tête de l’opérateur sud-africain, le manager va laisser derrière lui un géant plus agile et plus rentable, mais aussi une série de récriminations.

Un amphithéâtre vide, des masques chirurgicaux jaunes canari et, en guise d’introduction, des condoléances pour les victimes de l’explosion de Beyrouth. C’est avec les traits tirés que Robert (« Rob ») Shuter a présenté au début d’août – par visioconférence – les résultats semestriels de l’opérateur de télécoms panafricain MTN.

À 53 ans, ce manager expérimenté et athlète de haut niveau – adepte de ces triathlons de 226 km baptisés Ironman – paraît las.

« J’ai passé les trois derniers mois à gérer un groupe de 260 millions de clients dans 21 pays depuis ma salle à manger, à Johannesburg », a reconnu celui qui s’apprête à quitter MTN. Il doit rejoindre, en mars 2021, BT Group (l’ex-British Telecom) comme directeur général de la branche entreprise.

Succession d’obstacles