Maroc : imbroglio préélectoral

Alors qu’un double scrutin se profile au Maroc en 2021, les discussions autour de la refonte des modalités électorales avancent au ralenti. Tour d’horizon des différentes propositions des partis.

L’année 2021 devrait connaître un chevauchement inédit dans le calendrier électoral avec un double scrutin, communal et législatif. Dans les états-majors des formations politiques, le compte à rebours est déjà enclenché. Et pas question d’envisager un report de ces échéances, malgré le retard pris dans les concertations entre les partis autour du code et du découpage électoraux. Un processus lancé au début de mars par le chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani, avec une réunion élargie aux différentes formations, représentées ou non au Parlement.

Entre-temps, le Covid-19 est venu gripper la machine. « Initialement, on espérait finaliser tous les aménagements législatifs qui s’imposent dans l’arsenal électoral dès la dernière session parlementaire de printemps, mais il y avait d’autres priorités à gérer vu le contexte », explique à JA Slimane Amrani, secrétaire général adjoint du