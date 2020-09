Comment le port de Pointe-Noire est devenu incontournable

Congo Terminal (Bolloré, AP Moller et Socotrans) a modernisé ses installations pour allier performance et économies d’échelle. Un investissement payant.

Le 19 février dernier, le port autonome de Pointe-Noire (PAPN) a inauguré bien plus que de nouvelles installations.

En réceptionnant les quais D et G, d’une longueur respective de 720 m et de 800 m, en plus d’un nouveau quai polyvalent de 320 m, le tout porté à un tirant d’eau de 15 m pour recevoir les porte-conteneurs d’une capacité de 14 000 équivalents vingt-pieds (EVP), l’autorité gestionnaire du port et ses principaux opérateurs ont définitivement fait de Pointe-Noire l’un des ports les plus modernes du golfe de Guinée et une escale qui compte dans la desserte maritime de l’Afrique centrale.