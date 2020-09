[Série] Côte d’Ivoire : une restructuration de l’économie qui porte ses fruits (2/10)

Tout en investissant dans les infrastructures, l’État a misé sur l’orthodoxie budgétaire pour sortir le pays de l’ornière dans laquelle la crise de 2011 l’avait plongé.

Le redressement de la Côte d’Ivoire a été spectaculaire. Son économie, exsangue au lendemain de la crise postélectorale, avec un taux de croissance de – 4,9 % en 2011, s’est relevée à un rythme moyen de + 8,5 % par an de 2012 à 2019, jusqu’à devenir l’une des plus solides d’Afrique, puisque la Côte d’Ivoire sera l’un des rares pays africains à ne pas basculer dans la récession cette année sous l’effet de la pandémie. Selon les projections réalisées par le FMI en juin, la croissance devrait se maintenir à + 1,8 % pour 2020 et rebondir à + 6,2 % dès 2021.

Sous l’impulsion d’Alassane Ouattara, qui s’est souvenu des grands principes du FMI, où il a occupé d’importantes responsabilités, le gouvernement a pratiqué une véritable orthodoxie budgétaire et financière. Le déficit (3 % en 2019), l’inflation (moins de 2 %) et la dette (52,7 % du PIB, contre 69 % en 2011) ont été maîtrisés malgré de vastes plans d’investissements publics dans les infrastructures. La prudence a donc payé. D’autant plus qu’elle s’est accompagnée d’un volontarisme réformateur.