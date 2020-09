[Série] Côte d’Ivoire : la métamorphose urbaine est en marche (4/10)

Assainissement, transports… La stabilité et la croissance économique de ces dernières années ont donné au pays les moyens d’aménager ses villes.

Opérations d’éradication des constructions informelles et de l’habitat insalubre, modernisation et développement de la voirie, des réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité et de transports, aménagement de zones d’activité, d’espaces commerciaux et de loisirs, programmes immobiliers résidentiels portés par l’État, notamment pour le développement du parc de logements sociaux, mais aussi par des promoteurs privés…

Chantiers emblématiques

Autant d’avancées qui ont déjà permis de changer le visage des villes ivoiriennes, mais qu’il va falloir poursuivre pour continuer d’accompagner leur croissance économique et démographique, et pour contribuer à leur développement.