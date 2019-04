NOTRE ENTREPRISE

L’ONUSIDA mène l’action à l’échelle mondiale pour mettre fin à l’épidémie de sida comme menace de santé publique d’ici à 2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable.

Depuis la découverte des premiers cas de VIH il y a plus de 35 ans en arrière, 78 millions de personnes ont été infectées par le VIH et 35 millions sont décédées de maladies liées au sida. Depuis ses débuts en 1996, l’ONUSIDA pilote et inspire les leaderships locaux, nationaux, régionaux et internationaux, l’innovation et les partenariats pour faire en sorte que le VIH appartienne définitivement au passé.

L’ONUSIDA est là pour apporter des solutions. Il donne aux personnes vivant avec le VIH et touchées par le virus une place à la table des prises de décisions et les met au cœur de la conception, de la réalisation et du suivi de la riposte au sida. Il oriente les pays et les communautés pour s’engager sur la voie d’accélération vers la fin du sida et se pose en défenseur audacieux dans la lutte contre les obstacles juridiques et politiques à la riposte au sida.

L’ONUSIDA apporte une orientation stratégique et assure la sensibilisation, la coordination et l’assistance technique requises pour catalyser et relier le leadership des gouvernements, du secteur privé et des communautés dans le but de fournir des services anti-VIH qui sauvent des vies. Sans l’ONUSIDA, il n’y aurait pas de vision stratégique pour la riposte au sida.

L’ONUSIDA produit des informations et une analyse stratégiques qui permettent de mieux comprendre la situation de l’épidémie de sida et les progrès accomplis au niveau local, national, régional et mondial. Il est à la tête de la collecte de données la plus étendue au monde sur l’épidémiologie du VIH, la portée des programmes et les financements, et publie les informations les plus fiables et actuelles sur l’épidémie de VIH, indispensables pour une riposte efficace au sida. L’ONUSIDA produit des données pour avoir un impact : aucun rapport, discours ou initiative politique de grande ampleur sur le VIH n’est présenté sans faire référence aux données recueillies et publiées par l’ONUSIDA.

L’ONUSIDA représente un modèle pour la réforme des Nations Unies et constitue le seul Programme conjoint coparrainé du système des Nations Unies. Il s’appuie sur l’expérience et l’expertise de 11 organismes coparrainants du système des Nations Unies et c’est la seule entité des Nations Unies dont l’organe de direction compte des représentants de la société civile.

L’ONUSIDA a contribué à positionner, façonner et élargir la riposte au VIH comme aucune autre organisation, en encourageant le dialogue et en favorisant la participation de communautés jusque-là exclues de la prise de décision. Sans l’ONUSIDA, les droits des personnes vivant avec le VIH auraient été laissés de côté et la voix de la société civile se ferait beaucoup moins souvent entendre.

L’ONUSIDA a transformé la politique. L’ONUSIDA a façonné les politiques publiques sur le VIH au niveau mondial, régional et national. Il a mobilisé les investissements en faveur de politiques nationales sensées, en s’appuyant sur des données probantes, sur l’expérience et sur la sensibilisation politique, bâti des systèmes de santé et communautaires, mis en place des cadres juridiques et inspiré l’opinion publique en faveur de la création de sociétés saines et résilientes.

Le Secrétariat de l’ONUSIDA possède des bureaux dans 70 pays, avec 70 % de son personnel présent sur le terrain, pour un budget de 140 millions de dollars pour 2018. Le budget du Programme conjoint pour 2018 est de 242 millions de dollars