Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (C.I.PRE.S)

NOTRE ENTREPRISE

La C.I.PRE.S est la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale. Créée le 21 septembre 1993 à Abidjan (Côte d’Ivoire) conjointement par les Ministères des Finances et ceux en charge de la Prévoyance Sociale, la C.I.PRE.S a pour missions :

- Fixer les règles communes de gestion

- Instituer un contrôle de la gestion des Organismes de Prévoyance Sociale ;

- Réaliser des études et élaborer des propositions visant à l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes et aux régimes de prévoyance sociale ;

- Faciliter la mise en oeuvre, par des actions spécifiques au niveau régional, d’une politique de formation initiale et permanente des cadres et techniciens des Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres.