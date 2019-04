NOTRE ENTREPRISE

Créée en 1972, la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) est la banque centrale commune aux six Etats qui constituent la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Il s’agit respectivement du Cameroun, de la République Centrafricaine, du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale et du Tchad. La BEAC a pour missions de :

- définir et conduire la politique monétaire de la CEMAC;

- émettre la monnaie fiduciaire (billets de banque et pièces qui ont cours légal et pouvoir libératoire dans la CEMAC) ;

- conduire la politique de change de la CEMAC;

- détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats-membres ;

- promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement ;

- promouvoir la stabilité financière.

La Banque Centrale met à la disposition de la Commission Bancaire des Etats de l’Afrique Centrale (COBAC), les moyens financiers, matériels et humains nécessaires à l’exécution de sa mission de supervision bancaire; mission indispensable pour garantir la stabilité économique de la CEMAC. Elle entretient aussi des relations régulières et efficaces avec des partenaires internationaux faisant d’elle une Institution monétaire et financière de référence.