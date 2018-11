NOTRE ENTREPRISE

1 - Le Cabinet

Premier Cabinet de Recrutement, de Formation et de Conseil en Ressources Humaines créé en Côte d'Ivoire en 1978, le CIFIP possède, à ce jour, plus de 35 ans d'expérience dans l'accompagnement des entreprises et des organisations sur l'ensemble de leurs problématiques ressources humaines et managériales.

Notre métier : RECRUTER - EVALUER - FORMER - CONSEILLER.

Pour mener à bien ses missions, le CIFIP dispose d'une équipe de consultants expérimentés ayant une fine connaissance, dans ses périmètres d'intervention, de l'historique, des codes culturels et des modes de fonctionnement des entreprises et organisations.

De plus, l'expertise du CIFIP s'appuie sur des outils d'évaluation fiables, de très nombreux supports de formation actualisés en permanence et des méthodes éprouvées. Acteur majeur du conseil en ressources humaines et en management en Cote d'Ivoire, le CIFIP accompagne, dans leur progression professionnelle, de nombreux cadres, dont certains promus à des fonctions de très haut niveau en Côte d'Ivoire, comme à l'international.

2 - Engagement et valeurs

Conscient des enjeux stratégiques de la Gestion des Ressources Humaines pour les entreprises dans un environnement de plus en plus complexe et fortement concurrentiel, le CIFIP met en avant les valeurs suivantes :

• PROFESSIONNALISME : Exercer notre métier avec compétence, rigueur, passion et dans une démarche de progrès permanent.

• ETHIQUE : Garantir la confidentialité des opérations menées, des informations communiquées et le respect de la déontologie de notre métier.

• SATISFACTION CLIENT : Etre à l'écoute de nos clients pour bien comprendre leurs attentes et répondre à leurs besoins. Agir en permanence sur la qualité des relations et mériter leur confiance.

3 - Partenaires

CYRIA Sélection, PROPA Consulting, Educarriere.net, Benkeleen

4 - Notre zone d'intervention

Afrique de l'ouest :

La Côte d'Ivoire, Le Ghana, Le Sénégal, Le Burkina-Faso, Le Mali, Le Togo,

Le Bénin, La Guinée Conakry, La Guinée Bissau, Le Niger.

Afrique du Nord :

Le Maroc, L'Algérie et la Tunisie

Afrique Centrale :

Le Cameroun, Le Congo, Le Gabon

Europe :

La France, La Belgique