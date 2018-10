Hôpital de Renaissance

NOTRE ENTREPRISE

L’Hôpital de la Renaissance, en abrégé HR, inauguré le 29 novembre 2013, est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion, qui est placé sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique. Il est créé par la Loi N° 030/PR/2010 du 27 décembre 2010. La gestion de HR est confiée à CLINIFUTUR, qui est un groupe d’hospitalisation privé français qui promeut le recrutement des professionnels qui évoluent à la pointe des technologies modernes pour offrir des soins de qualité, dans le respect de la sécurité. Les modalités d’organisation et de fonctionnement sont précisées par le Décret N° 232/PR/PM/MSP/2013 du 03 avril 2013, modifiées par le Décret N° 755/PR/PM/MSP/2016 du 27 décembre 2016.

L’Hôpital de la Renaissance assure une mission de service public et de ce fait il est chargé de la prévention, prestations des soins de qualité, formation et perfectionnement du personnel médical paramédical et technique, des études et recherches relatives aux problèmes de santé de la population.

L’objectif principal de sa création est la réduction du poids des évacuations sanitaires à l’étranger.

L’Etat tchadien en confiant l’établissement à un groupe privé, s’était positionné dans la recherche d’une gestion rigoureuse, un personnel qualifié et expérimenté, un plateau technique conforme aux standards internationaux, des soins sécurisés et de qualité. A l’ouverture de l’hôpital, les médecins-chefs des services et cadres étaient des expatriés, adjoints dans la chaine de responsabilité par des infirmiers référents, organisé ainsi de manière stratégique pour le transfert progressif de compétences.