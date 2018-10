Ministère du Pétrole et des Energies

NOTRE ENTREPRISE

Sous l’autorité du Premier Ministre, le Ministre de l’Energie et du Développement des Energies renouvelables prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l’Etat en matière de production et de distribution de l’énergie, de promotion des énergies renouvelables.

Il veille à l’approvisionnement régulier en produits énergétiques et à leur disponibilité pour les ménages et les entreprises. Il s’assure notamment d’une distribution régulière de l’électricité aux ménages et aux unités de production. Il met en place un programme dynamique d’électrification rurale.

Il élabore, en particulier, des plans et programmes d’économie d’énergie et de développement des énergies alternatives propres à procurer à l’économie nationale une réduction substantielle du poids des énergies conventionnelles que sont le pétrole, le gaz et le charbon.

Il veille à l’adéquation des choix technologiques spécifiques aux sources d’énergie solaire, hydraulique et éolien et s’assure, en rapport avec les ministères concernés, de la valorisation des acquis scientifiques et technologiques.