IDRC – CRDI

NOTRE ENTREPRISE

Le CRDI appuie des travaux de recherche dans les pays en voie de développement en vue de produire un changement réel et durable.

Ce savoir peut servir d’outil pour résoudre des problèmes mondiaux urgents.

Nous partageons ce savoir avec les autres en : offrant aux chercheurs des pays en développement des ressources financières, des conseils et des formations afin qu’ils trouvent des solutions aux problèmes locaux; partageant notre savoir avec les décideurs, les chercheurs et les communautés du monde entier; favorisant l’éclosion de nouveaux talents au moyen de l’attribution de bourses; transmettant le nouveau savoir aux personnes qui pourront l’utiliser de façon optimale afin de résoudre des problèmes mondiaux.

S’inscrivant dans l’action du Canada en matière d’affaires étrangères et de développement, le CRDI investit dans le savoir, l’innovation et les solutions afin d’améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.