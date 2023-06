NOTRE ENTREPRISE

Le Centre de Leadership et de l’Entrepreneuriat est une structure consacrée au développement de l’entrepreneuriat et à l’innovation dans divers secteurs économique et industrielle. Vous avez été nombreux à vouloir participer à l’incubation. CLE lance sa 𝗱𝗲𝘂𝘅𝗶𝗲̀𝗺𝗲 𝗲́𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲 𝗱’𝗶𝗻𝗰𝘂𝗯𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 qui peut transformer vos idées en réalité, candidatez maintenant pour intégrer notre programme et concrétisez votre projet en entreprise innovante. Soutenu par le Ministère de l’Economie et des Finances chargé de l’industrie, le dispositif vise à accompagner et à accélérer la croissance des entreprises à Djibouti. L’incubateur propose un certain nombre de services et d’outils performants permettant à tout porteurs de projets de vivre l’expérience de la création de son entreprise dans les meilleures conditions possibles.