En marge de la 22ème Conférence des Parties qui s’est tenue à Marrakech, Sa Majesté le Roi du Maroc a pris l’initiative d’organiser, le 16 novembre 2016, un Sommet des Chefs d’Etat et de Délégation d’Afrique dénommé « Sommet Africain de l’Action en faveur d’une Co-émergence continentale ».

Ce Sommet a été sanctionné par une « Déclaration des Chefs d’Etat africains » adoptée à l’unanimité des délégations. Les points forts ont été :

l’importance d’une mise en œuvre adéquate des Objectifs de Développement Durable, fondés sur les principes de Rio, en particulier celui de « la responsabilité commune mais différenciée », pour relever le défi des changements climatiques et ;

l’engagement concret et substantiel des pays africains à contribuer à l’effort mondial de lutte contre les changements climatiques.

Ce Sommet a relevé la pertinence d’unir la voix du continent pour mieux défendre ses intérêts. A cet effet, il a été décidé, la création de trois (3) commissions dédiées à :

La Région du Sahel, présidée par la République du Niger ;

La Région du Bassin du Congo, présidée par la République du Congo ;

Les Etats insulaires, présidée par la République des Seychelles.

La Déclaration de Marrakech issue du Sommet Africain de l’Action en faveur d’une co-émergence continentale, a été endossée par la vingt-huitième Session de l’Assemblée de l’Union Africaine (UA), tenue en janvier 2017 à Addis-Abeba, conférant ainsi la base juridique et la légitimité continentale, nécessaires à la création effective des trois commissions-climat de l’Afrique.

La Commission Climat pour la Région du Sahel (CCRS) regroupe 17 pays : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Djibouti, l’Erythrée, l’Ethiopie, la Gambie, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, le Soudan, le Tchad.

Placée sous la présidence de la République du Niger, la Commission Climat de la Région du Sahel est ainsi chargée de :

la coordination et du suivi des initiatives prioritaires dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques et du développement durable dans cet espace ;

la mobilisation des partenaires bilatéraux et multilatéraux aux fins de recueillir les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des initiatives identifiées.