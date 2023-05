NOTRE ENTREPRISE

Fièrement Africain.

Normes internationales.

Nous sommes la première institution de réassurance régionale dédiée au continent africain et ouverte à certains marchés en Asie, au Brésil et au Moyen-Orient. Nous possédons une expertise locale unique en matière d'offre de sécurité à nos clients, avec une solide capitalisation et des notations internationales de niveau A soutenant nos solutions de réassurance sur mesure.