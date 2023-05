NOTRE ENTREPRISE

Nous voulons vivre sur une planète saine et paisible. Une planète où les forêts fleurissent, les océans regorgent de vie et où les animaux autrefois menacés errent en toute sécurité.

Où notre qualité de vie se mesure dans les relations, pas dans les choses. Où notre nourriture est délicieuse, nutritive et cultivée avec amour. Où l'air que nous respirons est frais et clair. Où notre énergie est aussi propre qu'un ruisseau de montagne. Où chacun a la sécurité, la dignité et la joie que nous méritons tous.

Tout est possible. Nous ne pouvons pas y arriver seuls, mais n'ayez aucun doute : nous pouvons le faire ensemble.

Greenpeace utilise une action créative non violente pour ouvrir la voie vers un monde plus vert et plus pacifique et pour affronter les systèmes qui menacent notre environnement.