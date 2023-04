NOTRE ENTREPRISE

Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dans l'UMOA (FGDR-UMOA) est une institution communautaire, à caractère économique et financier, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il appartient aux huit (8) Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), que sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Placé sous la tutelle de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)