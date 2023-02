NOTRE ENTREPRISE

Des données pour transformer des vies

L’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) est la source officielle et fiable de données comparables au plan international sur l’éducation, la science, la culture et la communication. En qualité d’agence officielle de l’UNESCO pour les statistiques, l’ISU produit un large éventail d’indicateurs dans les domaines d’action de l’UNESCO, en coopération avec les instituts nationaux de statistique, les ministères concernés et les autres organismes de statistique. La directrice de l’ISU est la statisticienne en chef de l’Institut.

Nous produisons des données qui stimulent les politiques et les investissements nécessaires pour transformer des vies et propulser le monde vers la réalisation de ses objectifs de développement. Grâce à nos travaux :

Les pays et le système des Nations Unies ont pu effectuer le suivi des progrès accomplis vers leurs objectifs de développement, plus particulièrement dans le domaine de l’éducation ;

Les pays disposent d’une source fiable de conseils et de formation dans le domaine de la mesure internationale ;

Les gouvernements et les organisations internationales peuvent évaluer les tendances, comparer les progrès accomplis et mieux cibler leurs politiques ;

Les donateurs ont les données factuelles indispensables pour les aider à orienter leurs ressources vers les domaines de l’éducation où leur financement répondra aux besoins les plus urgents et à mesurer leur impact ; et

Les groupes de la société civile ont les données chiffrées dont ils ont besoin pour mobiliser des appuis en faveur d’une éducation de qualité pour tous.

Le mandat élargi de l’ISU : transformer les ODD en action

Sans orientations claires pour les réaliser, les Objectifs de développement durable (ODD) ne seront rien d’autre qu’un ensemble de nobles objectifs. Voilà pourquoi la communauté internationale du développement a confié à l’ISU le mandat d’élaborer les méthodologies, les normes et les indicateurs nécessaires pour réaliser l’ODD 4–Éducation 2030 ainsi que les cibles clés en matière de science et innovation, de culture et communication, en étroite consultation avec les partenaires.

En travaillant quotidiennement avec les instituts nationaux de statistique, les ministères concernés et les partenaires techniques à travers le monde, l’ISU occupe une position unique pour diriger les initiatives mondiales visant à mesurer l’ODD 4.

En qualité d’agence de l’UNESCO pour les statistiques, l’ISU dispose d’une autonomie de fonctionnement et applique des normes professionnelles rigoureuses pour produire des données, des méthodologies et des normes mondiales de qualité.

Le bureau de l’Institut est situé dans les locaux de l’Université de Montréal à l’École des hautes études commerciales (HEC Montréal).