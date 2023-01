NOTRE ENTREPRISE

Le MASA a été officiellement créé lors de la deuxième Conférence des ministres de la Culture et de la Francophonie qui s’est tenue à Liège (Belgique) en 1990. Les ministres francophones réunis à cette occasion ont décidé de la création de ce marché pour renforcer les capacités des professionnels africains des arts vivants (musique, théâtre, danse) et permettre l’accès des productions africaines et de leurs artistes au marché international. La première édition a été organisée à Abidjan en 1993 par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le ministère ivoirien de la Culture. Le MASA est devenu le 5 mars 1998 un “Programme international de développement des arts vivants”. Structure indépendante, son siège est fixé à Abidjan après la signature d’un accord entre le MASA et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire en janvier 1999.