NOTRE ENTREPRISE

PN Holding Group est un acteur mondial des métiers de la construction et du développement immobilier, employant environ 2 000 collaborateurs dans le monde. Le groupe espagnol est actif dans la construction, l'urbanisme et le développement immobilier avec plus de 20 ans d'expérience en Europe et 6 ans en Afrique, avec des filiales au Burkina-Faso, au Bénin et la Côte d’Ivoire.