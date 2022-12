NOTRE ENTREPRISE

La Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies a été créée en 1949, par une résolution de l'Assemblée générale, pour fournir des prestations de retraite, de décès, d'invalidité et des prestations connexes aux fonctionnaires à la cessation de leurs services auprès de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations admises à Fonds, en vertu de règlements qui, depuis lors, ont été modifiés à plusieurs reprises.

En tant qu'entité interinstitutions indépendante, la Caisse est régie par ses propres statuts approuvés par l'Assemblée générale et, conformément à sa structure de gouvernance, est administrée par le Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, qui se compose actuellement de 33 membres, représentant le 25 organisations membres.

Le Fonds a des bureaux à New York (États-Unis) et à Genève (Suisse) et deux bureaux de liaison, l'un à Nairobi (Kenya) et l'autre à Bangkok (Thaïlande).