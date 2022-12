NOTRE ENTREPRISE

L'Union africaine (UA) est un organe continental composé des 55 États membres qui composent les pays du continent africain. Elle a été officiellement lancée en 2002 pour succéder à l'Organisation de l'unité africaine (OUA, 1963-1999).

Histoire:

En mai 1963, 32 chefs d'États africains indépendants se sont réunis à Addis-Abeba en Éthiopie pour signer la Charte créant la première institution continentale post-indépendance de l'Afrique, l'Organisation de l'unité africaine (OUA). L'OUA était la manifestation de la vision panafricaine d'une Afrique unie, libre et maître de son destin et cela a été officialisé dans la Charte de l'OUAdans laquelle les pères fondateurs ont reconnu que la liberté, l'égalité, la justice et la dignité étaient des objectifs essentiels pour la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains et qu'il était nécessaire de promouvoir la compréhension entre les peuples africains et de favoriser la coopération entre les États africains en réponse aux aspirations des Africains à la fraternité et à la solidarité, dans une unité plus large transcendant les différences ethniques et nationales. La philosophie directrice était celle du panafricanisme qui était centré sur le socialisme africain et promouvait l'unité africaine, la caractéristique et les pratiques communautaires des communautés africaines, et une volonté d'embrasser la culture et le patrimoine commun de l'Afrique.

Les principaux objectifs de l'OUA étaient de débarrasser le continent des derniers vestiges de la colonisation et de l'apartheid ; promouvoir l'unité et la solidarité entre les États africains; coordonner et intensifier la coopération pour le développement; sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale des États membres et promouvoir la coopération internationale. La Charte de l'OUA énonce le but de l'Organisation, à savoir :

Promouvoir l'unité et la solidarité des Etats africains ;

Coordonner et intensifier leur coopération et leurs efforts pour parvenir à une vie meilleure pour les peuples d'Afrique ;

Défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance ;

Éradiquer toutes les formes de colonialisme d'Afrique ; et

Promouvoir la coopération internationale, dans le respect de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Par le biais du Comité de coordination de l'OUA pour la libération de l'Afrique, le continent a travaillé et parlé d'une seule voix avec une détermination sans partage pour forger un consensus international en faveur de la lutte de libération et de la lutte contre l'apartheid. L'OUA a fourni un forum efficace qui a permis à tous les États membres d'adopter des positions coordonnées sur des questions d'intérêt commun pour le continent dans les enceintes internationales et de défendre efficacement les intérêts de l'Afrique.

Le 9.9.1999, les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) ont publié la déclaration de Syrte appelant à la création d'une Union africaine, en vue d'accélérer le processus d'intégration sur le continent pour permettre à l'Afrique de jouer le rôle qui lui revient dans l'économie mondiale tout en s'attaquant à des problèmes sociaux, économiques et politiques multiformes, aggravés par certains aspects négatifs de la mondialisation.

Le lancement de l'Union Africaine :

L'Union africaine (UA) a été officiellement lancée en juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud, à la suite d'une décision prise en septembre 1999 par son prédécesseur, l'OUA, de créer une nouvelle organisation continentale pour s'appuyer sur son travail. La décision de relancer l'organisation panafricaine africaine a été le résultat d'un consensus entre les dirigeants africains selon lequel, pour réaliser le potentiel de l'Afrique, il était nécessaire de recentrer l'attention sur la lutte pour la décolonisation et de débarrasser le continent de l'apartheid, qui avait été l'accent de l'OUA, vers une coopération et une intégration accrues des États africains pour stimuler la croissance et le développement économique de l'Afrique.

L'UA est guidée par sa vision d '« une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale ».

L' Acte constitutif de l'Union africaine et le Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de l'Union africaine énoncent les objectifs de l'UA qui sont :

Atteindre une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et leurs peuples

Défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses États membres ;

Accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent ;

Promouvoir et défendre les positions communes africaines sur les questions intéressant le continent et ses peuples ;

Encourager la coopération internationale

Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;

Promouvoir les principes et institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance ;

Promouvoir et protéger les droits de l'homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme ;

Mettre en place les conditions nécessaires qui permettent au continent de jouer le rôle qui lui revient dans l'économie mondiale et dans les négociations internationales ;

Promouvoir le développement durable aux plans économique, social et culturel ainsi que l'intégration des économies africaines ;

Promouvoir la coopération dans tous les domaines de l'activité humaine pour élever le niveau de vie des peuples africains ;

Coordonner et harmoniser les politiques entre les Communautés Economiques Régionales existantes et futures pour la réalisation progressive des objectifs de l'Union ;

Faire avancer le développement du continent en promouvant la recherche dans tous les domaines, en particulier en science et technologie

Travailler avec les partenaires internationaux concernés dans l'éradication des maladies évitables et la promotion d'une bonne santé sur le continent.

Assurer la participation effective des femmes à la prise de décision, notamment dans les domaines politique, économique et socioculturel ;

Développer et promouvoir des politiques communes en matière de commerce, de défense et de relations extérieures pour assurer la défense du Continent et le renforcement de ses positions de négociation ;

Inviter et encourager la pleine participation de la diaspora africaine en tant que partie importante de notre continent, dans la construction de l'Union africaine.

Le travail de l'UA est mis en œuvre à travers plusieurs organes décisionnels principaux : - La Conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil exécutif , le Comité des représentants permanents (COREP), les Comités techniques spécialisés (CTS), le Conseil de paix et de sécurité et le Commission de l'Union Africaine . La structure de l'UA promeut la participation des citoyens africains et de la société civile par le biais du Parlement panafricain et du Conseil économique, social et culturel (ECOSOCC).

Les organes qui traitent les questions judiciaires et juridiques ainsi que les questions relatives aux droits de l'homme comprennent : la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP), la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (AfCHPR), la Commission de l'UA sur le droit international (AUCIL), l' UA Conseil consultatif sur la corruption (AUABC) et le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. L'UA travaille également à la mise en place d' institutions financières continentales (la Banque centrale africaine, la Banque africaine d'investissement et le Fonds monétaire africain)

Les Communautés économiques régionales (CER) et le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs sont également des organes clés qui constituent la structure de l'Union africaine.

Pour assurer la réalisation de ses objectifs et la réalisation de la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, l'Agenda 2063 a été élaboré comme un cadre stratégique pour la transformation socio-économique et intégrative à long terme de l'Afrique. L'Agenda 2063 appelle à une plus grande collaboration et à un soutien accru aux initiatives menées par les Africains pour assurer la réalisation des aspirations des peuples africains.