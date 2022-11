NOTRE ENTREPRISE

La Société des Aéroports du Bénin, Société anonyme publique a en charge la gestion des aéroports du Bénin en particulier l’aéroport de Cotonou.

L’Aéroport de Cotonou est situé dans la capitale économique du Bénin à quelques encablures de la mer. Il s’étend sur une superficie de 250 hectares. Il accueille aujourd’hui plus de 500.000 passagers par an, une vingtaine de compagnies aériennes et regroupe une centaine d’entreprises qui exercent des activités aéronautiques et extra aéronautiques.

2020 est pour la SAB une année de grands chantiers sur tous les plans pour changer le visage de l’aéroport. Les travaux d’extension et de réaménagement du hall Départ démarrés en 2019, s’achèveront en juin 2020. La réfection de la piste, l’extension du hall arrivée, le réaménagement des parkings autos, la certification de l’aérodrome sont autant de chantiers prévus.