NOTRE ENTREPRISE

Le Centre du riz pour l'Afrique (AfricaRice) est un centre d'excellence panafricain pour la recherche, le développement et le renforcement des capacités rizicoles. Il contribue à réduire la pauvreté, à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et des autres acteurs de la chaîne de valeur du riz en Afrique en augmentant la productivité et la rentabilité des systèmes agroalimentaires basés sur le riz, tout en garantissant la durabilité des ressources naturelles.

AfricaRice est l'un des 15 centres internationaux de recherche agricole du CGIAR, un partenariat mondial de recherche pour un avenir en sécurité alimentaire. C'est aussi une association intergouvernementale de pays africains membres.

Elle a été créée sous le nom d'« Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest (ADRAO) » par 11 pays africains et a officiellement commencé à fonctionner en 1971. Reconnaissant l'importance stratégique du riz en Afrique et l'expansion géographique effective de l'organisation, son Conseil des ministres a pris une décision historique en 2009 de changer le nom de l'organisation en « Centre du riz pour l'Afrique (AfricaRice) ».

Aujourd'hui, les membres d'AfricaRice comprennent 28 pays africains : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Égypte, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Kenya, Libéria , Madagascar, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigéria, République du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Togo et Ouganda.

La force d'AfricaRice réside dans sa capacité de recherche rizicole adaptée aux besoins locaux avec des connaissances et des réseaux sur le terrain. Le Centre a mené des travaux novateurs sur de nombreux fronts qui transforment la vie de millions de ménages ruraux en Afrique. Il a contribué de manière significative à stimuler le secteur du riz en Afrique grâce à l'amélioration des semences, des pratiques culturales, des technologies de transformation, des conseils politiques et du développement des capacités.

Le modus operandi du Centre est le partenariat à tous les niveaux. Ses activités de recherche et développement sont menées en collaboration avec diverses parties prenantes - principalement les systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA), les institutions académiques, les institutions de recherche avancée, les organisations paysannes, les organisations non gouvernementales et les bailleurs de fonds - au profit de millions d'agriculteurs africains et d'autres acteurs de la chaîne de valeur du riz pour qui le riz est synonyme de nourriture et de moyens de subsistance.

Basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, AfricaRice dispose d'un effectif d'environ 230 membres, dont 40 sont recrutés au niveau international, basés en Côte d'Ivoire et dans des stations de recherche à Madagascar, au Nigeria et au Sénégal et dans des sites de projet au Libéria. et l'Ouganda.

AfricaRice reçoit des financements de gouvernements, de fondations, d'institutions financières internationales, de banques de développement, du secteur privé, ainsi que du Fonds fiduciaire du CGIAR.