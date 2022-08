NOTRE ENTREPRISE

L'Institut international d'agriculture tropicale (IITA) est une institution à but non lucratif qui génère des innovations agricoles pour relever les défis les plus pressants de l'Afrique que sont la faim, la malnutrition, la pauvreté et la dégradation des ressources naturelles. En travaillant avec divers partenaires à travers l'Afrique subsaharienne, nous améliorons les moyens de subsistance , renforçons la sécurité alimentaire et nutritionnelle , augmentons l'emploi et préservons l'intégrité des ressources naturelles .